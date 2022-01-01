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На Золотом пруду На Золотом пруду
Киноафиша Фильмы На Золотом пруду На Золотом пруду, 1981: актеры и роли
On Golden Pond На Золотом пруду 1981 / США / Великобритания
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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На Золотом пруду, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Райделл Марк Райделл Mark Rydell
В ролях
Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Генри Фонда Генри Фонда Henry Fonda Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Даг МакКуин Уильям Ланто William Lanteau Кристофер Райделл Christopher Rydell
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