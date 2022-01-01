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Чайная церемония Чайная церемония
Киноафиша Фильмы Чайная церемония Чайная церемония, 1956: актеры и роли
The Teahouse of the August Moon Чайная церемония 1956 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Чайная церемония, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниэл Манн Daniel Mann
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Гленн Форд Гленн Форд Glenn Ford Матико Кё Machiko Kyō Эдди Альберт Eddie Albert Пол Форд Paul Ford Дзюн Нэгами Jun Negami
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