Чайная церемония
Награды и номинации фильма Чайная церемония
Награды и номинации фильма Чайная церемония 1956
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Золотой глобус 1957
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Film Promoting International Understanding
Номинант
Берлинале 1957
Золотой берлинский медведь
Номинант
