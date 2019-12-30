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Фильмография
Элизабет Селларс
Elizabeth Sellars
Киноафиша
Персоны
Элизабет Селларс
Элизабет Селларс
Elizabeth Sellars
Дата рождения
6 мая 1921
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
30 декабря 2019
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Босоногая графиня
(1954)
6.4
Любовь императора Франции
(1954)
Фильмография Элизабет Селларс
6.4
Любовь императора Франции
Desirée
мелодрама, драма, биография
1954, США
6.9
Босоногая графиня
The Barefoot Contessa
криминал, драма, детектив, мелодрама
1954, США / Италия
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