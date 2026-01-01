Оповещения от Киноафиши
Мерл Осборн
Merle Oberon
Дата рождения
19 февраля 1911
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
23 ноября 1979
Место рождения
Мумбаи, Индия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Эти трое
(1936)
7.2
Грозовой перевал
(1939)
7.0
Жилец
(1944)
Фильмография Мерл Осборн
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Ужасы
Год
Все
1954
1944
1941
1939
1938
1936
Все
6
Фильмы
6
Актриса
6
6.4
Любовь императора Франции
Desirée
мелодрама, драма, биография
1954, США
7
Жилец
The Lodger
криминал, ужасы, детектив
1944, США
6.6
Это неопределенное чувство
That Uncertain Feeling
комедия
1941, США
7.2
Грозовой перевал
Wuthering Heights
мелодрама, драма
1939, США
6.6
Развод леди Икс
The Divorce of Lady X
драма, мелодрама, комедия
1938, Великобритания
7.4
Эти трое
These Three
драма, мелодрама
1936, США
