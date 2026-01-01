Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мерл Осборн Merle Oberon
Киноафиша Персоны Мерл Осборн

Мерл Осборн

Merle Oberon

Дата рождения
19 февраля 1911
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
23 ноября 1979
Место рождения
Мумбаи, Индия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Эти трое 7.4
Эти трое (1936)
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал (1939)
Жилец 7.0
Жилец (1944)

Фильмография Мерл Осборн

Жанр
Год
Любовь императора Франции 6.4
Любовь императора Франции Desirée
мелодрама, драма, биография 1954, США
Жилец 7
Жилец The Lodger
криминал, ужасы, детектив 1944, США
Это неопределенное чувство 6.6
Это неопределенное чувство That Uncertain Feeling
комедия 1941, США
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал Wuthering Heights
мелодрама, драма 1939, США
Развод леди Икс 6.6
Развод леди Икс The Divorce of Lady X
драма, мелодрама, комедия 1938, Великобритания
Эти трое 7.4
Эти трое These Three
драма, мелодрама 1936, США
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше