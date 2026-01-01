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Фильмография
Шарлотта Остин
Charlotte Austin
Киноафиша
Персоны
Шарлотта Остин
Шарлотта Остин
Charlotte Austin
Дата рождения
2 ноября 1933
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Любовь императора Франции
(1954)
Фильмография Шарлотта Остин
6.4
Любовь императора Франции
Desirée
мелодрама, драма, биография
1954, США
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