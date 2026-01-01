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Шарлотта Остин Charlotte Austin
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Шарлотта Остин

Charlotte Austin

Дата рождения
2 ноября 1933
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Любовь императора Франции 6.4
Любовь императора Франции (1954)

Фильмография Шарлотта Остин

Любовь императора Франции 6.4
Любовь императора Франции Desirée
мелодрама, драма, биография 1954, США
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