Награды и номинации фильма Вива, Сапата! 1952

Оскар 1953 Оскар 1953
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952 Каннский кинофестиваль 1952
Лучший актер
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1953 Золотой глобус 1953
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
