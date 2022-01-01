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Вива, Сапата! Вива, Сапата!
Киноафиша Фильмы Вива, Сапата! Вива, Сапата!, 1952: актеры и роли
Viva Zapata! Вива, Сапата! 1952 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Вива, Сапата!, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элиа Казан Элиа Казан Elia Kazan
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Джин Питерс Jean Peters Энтони Куинн Энтони Куинн Anthony Quinn Джозеф Уайзмен Joseph Wiseman Арнольд Мосс Arnold Moss Алан Рид Alan Reed
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