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Из Монтгомери в Мемфис
Киноафиша Фильмы Из Монтгомери в Мемфис Из Монтгомери в Мемфис, 1970: актеры и роли
King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis Из Монтгомери в Мемфис 1970 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Из Монтгомери в Мемфис, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоанн Вудворд Руби Ди Ruby Dee Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Чарлтон Хестон Charlton Heston
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