Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алан Бакстер
Alan Baxter
Киноафиша
Персоны
Алан Бакстер
Алан Бакстер
Alan Baxter
Дата рождения
19 ноября 1908
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
7 мая 1976
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Диверсант
(1942)
7.1
На слом!
(1966)
6.9
Золото Калифорнии
(1969)
Фильмография Алан Бакстер
Жанр
Все
Вестерн
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
1969
1966
1942
1936
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.9
Золото Калифорнии
Paint Your Wagon
вестерн, комедия, мюзикл
1969, США
7.1
На слом!
This Property Is Condemned
драма, мелодрама
1966, США
7.1
Диверсант
Saboteur
триллер, военный
1942, США
6.5
Большие карие глаза
Big Brown Eyes
комедия, криминал, детектив
1936, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667