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Внутреннее пространство Внутреннее пространство
Киноафиша Фильмы Внутреннее пространство Внутреннее пространство, 1987: актеры и роли
Innerspace Внутреннее пространство 1987 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Внутреннее пространство, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте Джо Данте Joe Dante
В ролях
Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short Мег Райан Мег Райан Meg Ryan Кевин МакКарти Kevin McCarthy Фиона Льюис Fiona Lewis Вернон Уэллс Vernon Wells Роберт Пикардо Robert Picardo Гарольд Сильвестр Harold Sylvester
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