Неоновая плоть, 2010

Выросший на улицах Барселоны парень по имени Рики встречает освободившуюся из тюрьмы мать. Расcчитывая заполучить ее любовь, которой он был лишен с детства, Рики преподносит маман в подарок бордель с неоновой вывеской «Хиросима». Но дела предприятия идут негладко: приближающийся Альцгеймер мешает восстановлению родственных связей с сыном, а компания Рики – жесткий и сентиментальный одновременно сутенер Анхелито, персональный ангел-хранитель «девочек», придурковатый Ниньо и трансвестит по имени Принцесса, считающий себя внебрачным сыном действующего короля Испании – постоянно впутывается в неприятности, а законы улицы не раз покажут им свои самые серьезные мины. Чего ждать от бизнеса, если вы решили назвать его «Хиросима»?