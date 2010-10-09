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Неоновая плоть Неоновая плоть
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Carne de Neon

Неоновая плоть, 2010

2010 / Испания / Швеция / Аргентина
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Выросший  на улицах Барселоны  парень по имени Рики встречает освободившуюся из тюрьмы мать. Расcчитывая  заполучить ее любовь, которой он был лишен с детства, Рики преподносит маман в подарок бордель с неоновой вывеской «Хиросима». Но дела предприятия идут негладко: приближающийся Альцгеймер мешает восстановлению родственных связей с сыном, а  компания Рики – жесткий и сентиментальный одновременно сутенер Анхелито, персональный ангел-хранитель «девочек», придурковатый Ниньо и трансвестит по имени Принцесса, считающий себя внебрачным сыном действующего  короля Испании – постоянно впутывается в неприятности, а  законы улицы не раз покажут им свои самые серьезные мины. Чего ждать от бизнеса, если вы решили назвать его «Хиросима»? 

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 2 июля 2020
Премьера в мире 9 октября 2010
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Пако Кабесас
Пако Кабесас
В ролях
Марио Касас
Марио Касас
Винсент Ромеро
Антонио де ла Торре
Анхела Молина
Макарена Гомес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неоновая плоть 4 постера
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Неоновая плоть

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:26
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