Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роковая Лара Роковая Лара
Киноафиша Фильмы Роковая Лара Роковая Лара, 2010: актеры и роли
Io, loro e Lara Роковая Лара 2010 / Италия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Роковая Лара, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карло Вердоне Карло Вердоне Carlo Verdone
В ролях
Карло Вердоне Карло Вердоне Carlo Verdone Лаура Кьятти Лаура Кьятти Laura Chiatti Анна Бонаюто Anna Bonaiuto Марко Джаллини Марко Джаллини Marco Giallini
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши