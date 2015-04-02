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Мартовские иды
Отзывы о фильме «Мартовские иды»
The Ides of March
Мартовские иды
2011 / США
Трейлер
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 10/12/2011 - 10:27:47
В общем, то же самое по ощущениям.
За исключением того, что очень впечатлило, зацепило и пересмотреть захотелось немедленно.
Сцена в полутемном баре, ночью, когда Клуни и Гослинг с разных концов коридора...похоже на дуэль, мысль возникла, что сейчас пистолеты достанут и палить начнут, такое настроение было, такой накал... Дуэль случилась, но словесная...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
не сказал бы, что захватывающий фильм - на один раз сойдет. Конечно жизненный, реальный - посмотрев один раз, на пересмотр не тянет, т.к. все уроки выучены, учтены и пройдены.
6/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
"Какие бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает, что перед нами б***ь и провокатор. Потому что если бы этот человек не был б****ю и провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил — там три кольца оцепления с пулеметами." Так грубо и по факту говорит Пелевин то, что он думает о политике, и я с ним, в принципе, согласна.
Это я к тому, что человек идущий в политику уже изначально имеет гнилое зернецо в организме. Но проститутками все-таки не рождаются, а становятся, и под влиянием различных обстоятельств,гниль захватывает все новые и новые участки плоти и разрастается как раковая опухоль. И Клуни очень чётко на примере психологической трансформации героя Гослинга показал, как это происходит.
Не скажу, что фильм очень уж зацепил, может, отдельные моменты. Но тут я думаю всему виной завышенные ожидания, я шла на просмотр в надежде увидеть своего рода "Плутовство" 21 века, но это не та тема. Особых претензий нет. Диалоги прекрасны. Саундтрек очень органично дополняет суть фильма.Картинка просто супер, отдельные моменты до сих пор в памяти. Особенно запомнились кадры, где Гослинг на фоне пендосовского флага и сцены на кухне шикарны. Клуни, Хоффман, Джиаматти - в очередной раз порадовали своей игрой. А Гослинг прям просто восхитил, одним взглядом столько может передать! Но вот мадам, которая Ивэн Рейчел Вудс, просто показалась инородным элементом, и как актриса и как героиня. Вот не поверила я в эту линию и всё тут. Так что немножко смазан был эффект восприятия.
Опять же, если масштабно мыслить, в Америке в ноябре 2012-го выборы, однако.А нам как раз показали всю кухню избирательной кампании демократов. В общем, для американцев то пищи для размышлений дано больше, чем достаточно. Одним словом, Клуни - молодчага. Всё чётко продумал со всех сторон, пиарщик еще тот.)))
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Istinnii_cinitel
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий сценарий. Актеры сыграли невероятно!!! Джордж Клуни и Райан Гослинг великолепны! Одна из лучших ролей Джорджа Клуни! Советую всем смотреть в оригинале (без перевода).
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Завидую тем, для кого все очевидно в этой истории. Мне вот выбор Стивена не понятен.
Т.е. ясно, что выбор он сделал, а вот какой...
Мне показалось, что в финале он готов выложить на камеру всю правду, как-то все к этому шло. Наивно, но надо же когда-нибудь...
Но это мой лично выбор, как-бы за Стивена в этой ситуации, а вот что Клуни имел в виду или тут намеренно открытый финал, вопрос.
Насчет 900 баксов: может, у них стажерам не платят, или гостиницу и кормежку оплачивают только и все? Деньги-то целевые. А у родителей просить - объясняться придется, куда да зачем. Семья строгих правил, девушка не избалованная, даже своего авто не имела.
А может, учитывая, чем они занимаются, вообще все поступления и расходы контролируются, даже личные? Мало ли, подкуп и теде. Они вон так искренне новым телефончикам Нокия радовались...
2 апреля 2015, 12:51
0
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В общем, то же самое по ощущениям.
За исключением того, что очень впечатлило, зацепило и пересмотреть захотелось немедленно.
Сцена в полутемном баре, ночью, когда Клуни и Гослинг с разных концов коридора...похоже на дуэль, мысль возникла, что сейчас пистолеты достанут и палить начнут, такое настроение было, такой накал... Дуэль случилась, но словесная...
6/10
Это я к тому, что человек идущий в политику уже изначально имеет гнилое зернецо в организме. Но проститутками все-таки не рождаются, а становятся, и под влиянием различных обстоятельств,гниль захватывает все новые и новые участки плоти и разрастается как раковая опухоль. И Клуни очень чётко на примере психологической трансформации героя Гослинга показал, как это происходит.
Не скажу, что фильм очень уж зацепил, может, отдельные моменты. Но тут я думаю всему виной завышенные ожидания, я шла на просмотр в надежде увидеть своего рода "Плутовство" 21 века, но это не та тема. Особых претензий нет. Диалоги прекрасны. Саундтрек очень органично дополняет суть фильма.Картинка просто супер, отдельные моменты до сих пор в памяти. Особенно запомнились кадры, где Гослинг на фоне пендосовского флага и сцены на кухне шикарны. Клуни, Хоффман, Джиаматти - в очередной раз порадовали своей игрой. А Гослинг прям просто восхитил, одним взглядом столько может передать! Но вот мадам, которая Ивэн Рейчел Вудс, просто показалась инородным элементом, и как актриса и как героиня. Вот не поверила я в эту линию и всё тут. Так что немножко смазан был эффект восприятия.
Опять же, если масштабно мыслить, в Америке в ноябре 2012-го выборы, однако.А нам как раз показали всю кухню избирательной кампании демократов. В общем, для американцев то пищи для размышлений дано больше, чем достаточно. Одним словом, Клуни - молодчага. Всё чётко продумал со всех сторон, пиарщик еще тот.)))
8/10
Т.е. ясно, что выбор он сделал, а вот какой...
Мне показалось, что в финале он готов выложить на камеру всю правду, как-то все к этому шло. Наивно, но надо же когда-нибудь...
Но это мой лично выбор, как-бы за Стивена в этой ситуации, а вот что Клуни имел в виду или тут намеренно открытый финал, вопрос.
Насчет 900 баксов: может, у них стажерам не платят, или гостиницу и кормежку оплачивают только и все? Деньги-то целевые. А у родителей просить - объясняться придется, куда да зачем. Семья строгих правил, девушка не избалованная, даже своего авто не имела.
А может, учитывая, чем они занимаются, вообще все поступления и расходы контролируются, даже личные? Мало ли, подкуп и теде. Они вон так искренне новым телефончикам Нокия радовались...
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