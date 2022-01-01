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Мартовские иды
Мартовские иды, 2011: актеры и роли
The Ides of March
Мартовские иды
2011 / США
Трейлер
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Мартовские иды, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Клуни
George Clooney
В ролях
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Джордж Клуни
George Clooney
Мариса Томей
Marisa Tomei
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
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