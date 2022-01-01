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Мартовские иды Мартовские иды
Киноафиша Фильмы Мартовские иды Мартовские иды, 2011: актеры и роли
The Ides of March Мартовские иды 2011 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Мартовские иды, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney
В ролях
Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle
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