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Мартовские иды
Награды и номинации фильма Мартовские иды
The Ides of March
Мартовские иды
2011 / США
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8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Золотой глобус 2012
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
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