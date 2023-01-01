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Мартовские иды Мартовские иды
Киноафиша Фильмы Мартовские иды Награды и номинации фильма Мартовские иды
The Ides of March Мартовские иды 2011 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Мартовские иды

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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