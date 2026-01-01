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Эктор Хименес
Héctor Jiménez
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Персоны
Эктор Хименес
Эктор Хименес
Héctor Jiménez
Дата рождения
14 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.3
Суперначо
(2006)
6.2
Кто убил Сару?
(2021)
6.2
Господа Бронко
(2009)
Фильмография Эктор Хименес
5.9
Единорог Тельма
Thelma the Unicorn
приключения, анимация, комедия
2024, Франция / США
Смотреть трейлер
4.9
Мегалодон
The Black Demon
триллер
2023, Доминиканская Республика
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6.2
Кто убил Сару?
драма, триллер, мистика
2021, Мексика
5.7
Сокамерники
Cellmates
драма, комедия
2011, США
3.3
Акулосьминог
Sharktopus
ужасы, фантастика
2010, США
Смотреть трейлер
6.2
Господа Бронко
Gentlemen Broncos
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
4.1
Очень эпическое кино
Epic movie
комедия, приключения
2007, США
6.3
Суперначо
Nacho Libre
комедия
2006, Германия / США
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Новости о Эктор Хименес
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