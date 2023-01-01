Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Акулосьминог Акулосьминог
Киноафиша Фильмы Акулосьминог Акулосьминог, 2010: актеры и роли
Sharktopus Акулосьминог 2010 / США
3.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Акулосьминог, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Деклан О’Брайэн Деклан О’Брайэн Declan O'Brien
В ролях
Эрик Робертс Эрик Робертс Eric Roberts Роджер Корман Roger Corman Эктор Хименес Ральф Гармен Аманда Филипсон Amanda Philipson Роксана Ортега Roxana Ortega
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
На краю
На краю
2022, США, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши