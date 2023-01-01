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Пираньи 3DD Пираньи 3DD
Киноафиша Фильмы Пираньи 3DD Пираньи 3DD, 2011: актеры и роли
Piranha 3DD Пираньи 3DD 2011 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Пираньи 3DD, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Гулагер John Gulager
В ролях
Даниэль Панабэйкер Даниэль Панабэйкер Danielle Panabaker Мэтт Буш Matt Bush Дэвид Кокнер Дэвид Кокнер David Koechner Катрина Боуден Катрина Боуден Katrina Bowden Крис Зилка Chris Zylka Жан-Люк Билодо Jean-Luc Bilodeau Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Гэри Бьюзи Гэри Бьюзи Gary Busey Адриан Мартинес Адриан Мартинес Adrian Martinez
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