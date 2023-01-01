Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пираньи 3DD Пираньи 3DD
Киноафиша Фильмы Пираньи 3DD Награды и номинации фильма Пираньи 3DD
Piranha 3DD Пираньи 3DD 2011 / США
5.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Пираньи 3DD

Вся информация о фильме
Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
Варлей и Немоляеву упекли в дом престарелых: от происходящего там оторопь берет
Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной
Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик
Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря
Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире
Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?
Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»
Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем
Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось
И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины
Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина
Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше