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Пираньи 3DD Пираньи 3DD
Киноафиша Фильмы Пираньи 3DD Отзывы о фильме «Пираньи 3DD»
Piranha 3DD Пираньи 3DD 2011 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Пираньи 3DD»

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Еще больше крови,еще больше сиськи и все в том духе)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kirill86, 19/11/2011 - 16:49:03):еще больше сиськи

вообще размер DD - это уже даже не красиво ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
hdrip английский (об этом стоит упомянуть ✊ )...даже не знаю, как можно было на примитивных идеях секса и мяса так обосраться...но единственный позитивный момент, который можно вынести из этого с натяжкой "фильма", не стоит засовывать свой орган в первую попавшуюся дырку ✊ , а то вдруг она зубастая ✊

в остальном трэшак уже почти с самого начала загублен соплями (на которые было отведено неимоверное кол-во экранного времени), а сиськи-письки на роль спасательного круга для данного опуса не годятся...получается нечто вроде порно, но для детей, а это уже извращение...и даже элементы слэшера с мясофабрики, появляющиеся ближе к концу не в состоянии выручить, потому что уже не весело и не задорно...только для домашнего просмотра
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
ХУЖЕ НЕ ПРИДУМАЕШ .ПИЗ ЮКА ВОТ КАК ТО ЖАЛКО СТАЛО В КОНЦЕ И ВСЕ БОЛЬШЕ НЕ ЧЕГО ОБ ФИЛЬМЕ ПИСАТЬ.ОЦЕНКА 0/0
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Рыбки теперь прошли цикл эфолюции и могут еще с малька вселяться в тело человека и развиваться внутри, пока не вырастут. Где-то я это уже видел. Не повторяют ли Пираньи 3DD случайно «Чужих» Ридли Скотта?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Самым ироничным фактом о фильме Пираньи, по-моему, является тот, который гласит: «Первый фильм о пираньях, изначально снят в формате 3D». Это бросок в сторону всех противников конвертации.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Узнал недавно одну интересную вещь. В фильме Пираньи 3DD снялся известный нам всем Дэвид Хэсселхофф (спасатель Малибу). И играть он там будет самого себя. Интересно, как там он себя в этой роли будет вести. Наверное будет неимоверным засранцем, что то я себе так предполагаю :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А я вот заметила новую тенденцию! Девушек то теперь берут не плоскодонок, а помясисьтее. Все эти экшн сцены -спала,но зато на анана-лала как там всем весело мы оживали
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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