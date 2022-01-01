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Феи: Тайна зимнего леса Феи: Тайна зимнего леса
Киноафиша Фильмы Феи: Тайна зимнего леса Феи: Тайна зимнего леса, 2012: актеры и роли
Secret of the Wings Феи: Тайна зимнего леса 2012 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Феи: Тайна зимнего леса, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пегги Холмс Peggy Holmes Боб Гэннавей
В ролях
Тимоти Далтон Тимоти Далтон Timothy Dalton Люси Хейл Люси Хейл Lucy Hale Меган Хилти Меган Хилти Megan Hilty Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Мэтт Лантер Мэтт Лантер Matt Lanter Джесси МакКартни Джесси МакКартни Jesse McCartney Мэй Уитман Мэй Уитман Mae Whitman Люси Лью Люси Лью Lucy Liu Юлия Довганишина Yuliya Dovganishina Ирина Рахманова Ирина Рахманова Оксана Фёдорова Анна Бегунова Анна Бегунова Ольга Арнтгольц Ольга Арнтгольц
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