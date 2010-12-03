Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dead Awake
Poster of Dead Awake
Рейтинги
4.5 IMDb Rating: 4.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Dead Awake

Dead Awake

Dead Awake 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A funeral parlor employee looks to unravel a 10-year-old mystery.
Dead Awake - trailer
Dead Awake  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2011
World premiere 3 December 2010
Release date
3 December 2010 Russia 16+
10 June 2011 Bulgaria
3 December 2010 Kazakhstan
3 December 2010 USA
3 December 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $318,275
Production New Films International, Tax Credit Finance
Also known as
Dead Awake, Dylan's Wake, Halálos éberség, Muerto despierto, Probuď se, Życie po śmierci, Живой мертвец, Мъртвешко пробуждане, 데드 어웨이크
Director
Omar Naim
Cast
Nick Stahl
Nick Stahl
Rose McGowan
Rose McGowan
Amy Smart
Amy Smart
Ben Marten
Kim Grimaldi
Cast and Crew
Similar films for Dead Awake
On the Inside 5.6
On the Inside (2011)
Alien Agent 3.7
Alien Agent (2007)
Proof of Life 6.2
Proof of Life (2000)
Flight 7500 4.9
Flight 7500 (2014)
388 Arletta Avenue 5.7
388 Arletta Avenue (2012)
Columbus Circle 5.9
Columbus Circle (2010)
Mirrors 2 6.4
Mirrors 2 (2010)
The Final Cut 6.2
The Final Cut (2004)
Fifty Dead Men Walking 7.3
Fifty Dead Men Walking (2008)
How to Rob a Bank 6.0
How to Rob a Bank (2007)
Crank 7.5
Crank (2006)
The Butterfly Effect 7.9
The Butterfly Effect (2004)

Film rating

4.5
Rate 15 votes
4.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Decko My father always said, "You can only really tell a man's character by who shows up at his funeral."
Dylan That's a little late by THAT point.
Decko One of life's great fuckin' ironies.
Film Trailers All trailers
Dead Awake - trailer
Dead Awake Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more