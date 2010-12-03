Dead Awake
Dead Awake
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2011
World premiere
3 December 2010
Release date
|3 December 2010
|Russia
|
|16+
|10 June 2011
|Bulgaria
|
|
|3 December 2010
|Kazakhstan
|
|
|3 December 2010
|USA
|
|
|3 December 2010
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$3,500,000
Worldwide Gross
$318,275
Production
New Films International, Tax Credit Finance
Also known as
Dead Awake, Dylan's Wake, Halálos éberség, Muerto despierto, Probuď se, Życie po śmierci, Живой мертвец, Мъртвешко пробуждане, 데드 어웨이크