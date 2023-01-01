Советский красавец устраивал жене сцены ревности: при виде нее каждый потеряет голову

Живые мощи: внешность Эды из «Постучись в мою дверь» ужаснула фанатов

Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас

Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей

Самая красивая бабушка в мире раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30: он крайне прост

Живет за счет папы: как сложилась карьера Никиты Малинина после «Фабрики звезд»

Идеальный Д’Артаньян: мало кто знает, каким красавцем был брат Боярского

От участи льва из «Приключений итальянцев в России» мурашки по коже: об этом Рязанов вспоминать не любил

Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)

Слава Мадонны покоя не дает: выходка Лолиты ошарашила публику (фото)

Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)