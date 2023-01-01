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Крылья голубки Крылья голубки
Киноафиша Фильмы Крылья голубки Крылья голубки, 1997: актеры и роли
The Wings Of The Dove Крылья голубки 1997 / США / Великобритания
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Крылья голубки, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли Iain Softley
В ролях
Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Лайнас Роуч Лайнас Роуч Linus Roache Элисон Эллиотт Alison Elliott Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Элизабет МакГоверн Элизабет МакГоверн Elizabeth McGovern
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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