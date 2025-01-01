Меню
Награды и номинации фильма Крылья голубки 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая операторская работа
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
