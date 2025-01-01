Меню
Фильмы
Крылья голубки
Награды и номинации фильма Крылья голубки
Награды и номинации фильма Крылья голубки 1997
Оскар 1998
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая операторская работа
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
