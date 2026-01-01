Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Мужской стриптиз 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best New Filmmaker
Победитель
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
