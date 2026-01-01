Оповещения от Киноафиши
Мужской стриптиз
Награды и номинации фильма Мужской стриптиз
Награды и номинации фильма Мужской стриптиз 1997
Оскар 1998
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best New Filmmaker
Победитель
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
