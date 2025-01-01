Меню
Пули над Бродвеем
Награды и номинации фильма Пули над Бродвеем
Награды и номинации фильма Пули над Бродвеем 1994
Награды
Оскар 1995
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
