Награды и номинации фильма Пули над Бродвеем 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
