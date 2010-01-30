Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мясо
Киноафиша Фильмы Мясо
Meat

Мясо, 2010

2010 / Нидерланды
5.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Лавка мясника – идеальное место для разыгрывания сексуальной пьесы для тел, ищущих извращенных наслаждений. Взрослый мясник-эротоман и его юная работница-вуайеристка, снимающая все на видео составляют романтический дуэт в истории, которая разворачивается внутри холодного склада, среди висящих вокруг туш животных, истории, достигающей такого накала, что может растаять айсберг. Маарти Сейферт и Виктор Ньювенхус создают отстраненную атмосферу, которая дистанцируется от любого вида грубого кинематографического эротизма и, проникает глубоко в суть плотского, где желание и тьма растворяются друг в друге. Тонкая игра Титуса Муйзелаара (одного из выдающихся голландских актеров) наполняет напряжением весь спектр сексуальных фантазий.
5.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 30 января 2010
Режиссер
Maartje Seyferth
В ролях
Нелли Беннер
Хьюго Метсерс
Titus Muizelaar
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Клубничная поляна
Клубничная поляна (2010)
0
4 льва
4 льва (2010)
7.2
Ремиссия: шпионская мелодрама (2010)
0
Реинкарнация: начало (2010)
0
Дорога на Итаку
Дорога на Итаку (2010)
6.6923075
Я тебе не друг
Я тебе не друг (2009)
6.7
Омут
Омут (2009)
6.5
Адаптированные (Цикл)
Адаптированные (Цикл) (2009)
0
Шестеро из дурдома
Шестеро из дурдома (2009)
4.909091
Постер фильма Мясо 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Приложение киноафиши