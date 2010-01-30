Мясо, 2010

Лавка мясника – идеальное место для разыгрывания сексуальной пьесы для тел, ищущих извращенных наслаждений. Взрослый мясник-эротоман и его юная работница-вуайеристка, снимающая все на видео составляют романтический дуэт в истории, которая разворачивается внутри холодного склада, среди висящих вокруг туш животных, истории, достигающей такого накала, что может растаять айсберг. Маарти Сейферт и Виктор Ньювенхус создают отстраненную атмосферу, которая дистанцируется от любого вида грубого кинематографического эротизма и, проникает глубоко в суть плотского, где желание и тьма растворяются друг в друге. Тонкая игра Титуса Муйзелаара (одного из выдающихся голландских актеров) наполняет напряжением весь спектр сексуальных фантазий.

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