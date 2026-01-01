Меню
Награды и номинации фильма На исходе дня
Награды и номинации фильма На исходе дня 1993
Оскар 1994
Лучший фильм
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
