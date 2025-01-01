Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Адриан Хью
Adrian Hough
Киноафиша
Персоны
Адриан Хью
Адриан Хью
Adrian Hough
Популярные фильмы
9.8
Люди Икс '97
(2024)
6.8
Дело №39
(2009)
6.8
Нераскрытые дела Мистери Лейн: Смерть слушает
(2024)
Фильмография Адриан Хью
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детектив
Комедия
Криминал
Мистика
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2009
2005
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
4
Последний экзорцист
Shadow of God
ужасы
2025, Канада
Смотреть трейлер
9.8
Люди Икс '97
анимация, боевик, фантастика, приключения
2024, США
6.8
Нераскрытые дела Мистери Лейн: Смерть слушает
The Cases of Mystery Lane: Death Is Listening
комедия, криминал, детектив
2024, Канада
6.8
Дело №39
Case 39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Туман
The Fog
триллер, ужасы, боевик, мистика
2005, США
Рецензия
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667