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Постер фильма Вся жизнь впереди
7.1
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7.1

Вся жизнь впереди

, 1977
La Vie devant soi
Франция / драма / 18+
Постер фильма Вся жизнь впереди
7.1

В ролях

Симона Синьоре
Симона Синьоре
Madame Rosa
Бернар Ла Жарриж
Louis Charmette - un retraité SNCF
Женевьев Фонтанель
Maryse
Михал Бат-Адам
Nadine
Samy Ben-Youb
Momo
Габриэль Жаббур
Monsieur Hamil
Мохамед Зинет
Kadir Youssef
Elio Bencoil
Moïse
Stella Annicette
Madame Lola
Эль Кебир
Mimoun
Режиссер Моше Мизрахи
Сценарист Ромен Гари, Моше Мизрахи
Композитор Dabket Loubna, Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 2 ноября 1977
Дата выхода
1 мая 1979 Великобритания
17 июля 1981 Германия
19 марта 1978 США
2 ноября 1977 Франция
MPAA PG
Производство Lira Films
Другие названия
La vie devant soi, Madame Rosa, A Life Ahead, A Vida à Sua Frente, Du har jo livet for dig, Előttem az élet, Het leven voor de boeg, La vita davanti a sé, Life Before Him, Madame Rosa - A Vida à Sua Frente, Med livet foran seg, Onca yoksulluk varken, Rozas kundze, Życie przed sobą, Μαντάμ Ρόζα, Все життя попереду, Вся жизнь впереди, これからの人生

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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