La vie devant soi, Madame Rosa, A Life Ahead, A Vida à Sua Frente, Du har jo livet for dig, Előttem az élet, Het leven voor de boeg, La vita davanti a sé, Life Before Him, Madame Rosa - A Vida à Sua Frente, Med livet foran seg, Onca yoksulluk varken, Rozas kundze, Życie przed sobą, Μαντάμ Ρόζα, Все життя попереду, Вся жизнь впереди, これからの人生
Рейтинг фильма
7.1
Оцените11 голосов
7.1IMDb
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