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Турист поневоле
Турист поневоле, 1988: актеры и роли
The Accidental Tourist
Турист поневоле
1988 / США
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Турист поневоле, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лоуренс Кэздан
Lawrence Kasdan
В ролях
Уильям Хёрт
William Hurt
Джина Дэвис
Geena Davis
Эми Райт
Amy Wright
Брэдли Мотт
Bradley Mott
Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
Билл Пуллман
Bill Pullman
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