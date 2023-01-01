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Шофер Мисс Дэйзи Шофер Мисс Дэйзи
Киноафиша Фильмы Шофер Мисс Дэйзи Шофер Мисс Дэйзи, 1989: актеры и роли
Driving Miss Daisy Шофер Мисс Дэйзи 1989 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Шофер Мисс Дэйзи, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Бересфорд Bruce Beresford
В ролях
Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Джессика Тэнди Джессика Тэнди Jessica Tandy Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Пэтти ЛюПон Пэтти ЛюПон Patti LuPone
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