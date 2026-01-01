Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Шофер Мисс Дэйзи
Награды и номинации фильма Шофер Мисс Дэйзи
Награды и номинации фильма Шофер Мисс Дэйзи 1989
Оскар 1990
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Берлинале 1990
Лучшая актерская команда
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
