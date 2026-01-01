Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Трон Награды и номинации фильма Трон

Награды и номинации фильма Трон 1982

Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Special Visual Effects
Номинант
 Best Special Visual Effects
Номинант
