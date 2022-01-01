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Трон Трон
Киноафиша Фильмы Трон Трон, 1982: актеры и роли
Tron Трон 1982 / США / Тайвань
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Трон, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Лисбергер Steven Lisberger
В ролях
Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Брюс Бокслейтнер Bruce Boxleitner Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Синди Морган Cindy Morgan Барнард Хьюз Barnard Hughes
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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