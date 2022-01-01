Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Найти Форрестера
Найти Форрестера, 2000: актеры и роли
Finding Forrester
Найти Форрестера
2000 / США
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Найти Форрестера, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент
Gus Van Sant
В ролях
Шон Коннери
Sean Connery
Роб Браун
Rob Brown
Анна Пакуин
Anna Paquin
Баста Раймс
Busta Rhymes
Эйприл Грэйс
Майкл Питт
Michael Pitt
Майкл Нури
Michael Nouri
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Гленн Фицджералд
Мэтт Дэймон
Matt Damon
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Написать отзыв
2021, Россия, драма
Related video
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии