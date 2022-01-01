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Finding Forrester Найти Форрестера 2000 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Найти Форрестера, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент Гас Ван Сент Gus Van Sant
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Роб Браун Rob Brown Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Баста Раймс Busta Rhymes Эйприл Грэйс Майкл Питт Майкл Питт Michael Pitt Майкл Нури Michael Nouri Ф. Мюррэй Абрахам Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham Гленн Фицджералд Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon
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