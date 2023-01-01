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Отчаянная домохозяйка Отчаянная домохозяйка
Киноафиша Фильмы Отчаянная домохозяйка Отчаянная домохозяйка, 2010: актеры и роли
Potiche Отчаянная домохозяйка 2010 / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отчаянная домохозяйка, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Жюдит Годреш Judith Godrèche Жереми Ренье Жереми Ренье Jeremie Renier Фабрис Лукини Фабрис Лукини Fabrice Luchini Эвелин Дандри Карин Вьяр Карин Вьяр Karin Viard
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