Награды и номинации фильма Отчаянная домохозяйка 2010

BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
 Квир-лев
Номинант
