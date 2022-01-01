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Жан-Пьер Мартен
Жан-Пьер Мартен
Jean-Pierre Martins
О персоне
Фильмография
Жан-Пьер Мартен
Jean-Pierre Martins
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Дата рождения
29 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Париж, Франция
Биография Жан-Пьер Мартен
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Фильмография Жан-Пьер Мартен
Поехали!
комедия
2022, Франция
6.0
Мои звезды прекрасны
комедия
2009, Франция
7.0
Стая
ужасы
2009, Франция
5.0
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Твои руки на моих бедрах
мелодрама, комедия
2003, Франция
5.0
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