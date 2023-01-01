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Перемирие Перемирие
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Перемирие 2010 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Перемирие

Вся информация о фильме
Кинотавр 2010 Кинотавр 2010
Главный приз
Победитель
Приз за лучшую мужскую роль
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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