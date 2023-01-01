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Страсти по Беатрис
Киноафиша Фильмы Страсти по Беатрис Страсти по Беатрис, 1987: актеры и роли
La passion Beatrice Страсти по Беатрис 1987 / Франция / Италия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Страсти по Беатрис, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бертран Тавернье Бертран Тавернье Bertrand Tavernier
В ролях
Жюли Дельпи Жюли Дельпи Julie Delpy Нильс Тавернье Nils Tavernier Робер Дери Robert Dhéry Мишель Глезер Максим Леру Maxime Leroux Изабель Нанти Изабель Нанти Isabelle Nanty Моник Шометт Monique Chaumette Бернар-Пьер Доннадье Bernard-Pierre Donnadieu
Переводчик
Переводчик
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Вызов
Вызов
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