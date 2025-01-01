Меню
Киноафиша Фильмы Потерянный уик-энд Награды и номинации фильма Потерянный уик-энд

Награды и номинации фильма Потерянный уик-энд 1945

Оскар 1946 Оскар 1946
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1946 Каннский кинофестиваль 1946
Полнометражный фильм
Победитель
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1946 Золотой глобус 1946
Лучший режиссёр
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Picture
Победитель
