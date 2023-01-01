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Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы"
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Звуки шума
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Sounds of Noise
Звуки шума
2010 / Франция / Швеция
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7.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вся информация о фильме
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