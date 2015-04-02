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Отзывы о фильме «Звуки шума»
Sounds of Noise
Звуки шума
2010 / Франция / Швеция
Трейлер
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Нда. Сильно расстроился. Лучше бы они на эти деньги еще короткометражек наснимали. Четыре (!) композиции на целый фильм. Коротких и не сильно оригинальных. В короткометражке было столько же, при этом гораздо более ярких и идущих сплошняком. Здесь разве что медицинская тема достаточно интересна. И та портится садизмом.
А между этими четырьмя кусками - страшные провисания. Поскольку они решили сочинить сюжет, и мало того, сюжет детективно-романтический. Главный просчет. Полное бессилие сценариста. К чему это расследование, к чему терроризм (настоящий, с убийствами), к чему главный персонаж, ненавидящий музыку, и не меняющий своей позиции, к чему война с классикой? К чему, наконец, этот страшный финал?? Когда авангардный, по заявкам, фильм заканчивается голливудской попсой, лиричной любовной песенкой... При том, какой музыкой они, на самом деле, мыслят..
Я не знаю. Может, объяснит кто.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
- полицейской пародии не обнаружил. Настолько уже всё затерто... Вот "Типа крутые легавые" - чудесная полицейская пародия. Остро и Умная. А тут смешного не нашел..
- и зачем мне этот герой с музыкальными комплексами в фильме, где центральным местом является (точнее, заявлена) чудесная авангардная перкуссионная музыка?.. Я начинаю ему сопереживать (благо еще актер хороший) и вхожу в серьезный когнитивный диссонанс.
Почему музыка должна воевать с музыкой - так и не понимаю. Кто ж им свободы не дает? Вышел на улицу, начал играть - твой слушатель тебя всегда найдет. И дальше уже - его выбор, что ему предпочесть.
- ну ладно, финал самоироничен, но тогда надо опеделиться, что же они сняли. Если простой фильм, то в нем провальные роли, сценарий, комедийность. Если фильм про и для шестерых оригинальных музыкантов, то в нем непозволительно мало их музыки и чрезмерно всего остального.
- как-то вот и не весело. Черный юмор бывает хорош, когда весь фильм на этом построен, и то у создателя должно быть тончайшее чувство вкуса, чтобы удержаться на грани. А здесь как-то редко, грубо, и совершенно неоправданно..
Вот я и пытаюсь понять, почему меня фильм так расстроил. Наверно, ждал многого. Для меня его символика выражена в последней их композиции: вроде, что-то грандиозное творят на проводах, а на ближайшей подстанции слышен только шелест. Да еще полгорода без света. ) Для чего, кому...
А в чем, кстати, символика ромпнтической линии?
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):
Амадей - такой же центральный персонаж, как и шестерка музыкантов, так же, как и музыка.
да, значит, я, всё-таки, не про то фильм смотрел...
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):
Ради чистых идеалов революции. Действие ради действия
то-то я всегда был против революций.. )
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):
Играть на строительной технике или пациентах больниц...
нет, я про более традиционные способы игры. пусть нестандартные, но, хотя бы, гуманные...
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):
Человек и в жизни не обязан шутить в одном стиле. И с кино - тоже самое.
всё-таки, кино - цельное произведение. и стиль - довольно важный для него критерий. режиссер может снимать разные картины в разных стилях, но смешение стилей в одной картине - крайне сложное предприятие. и удачных таких экспериментов ничтожно мало. чаще всего такая мешанина приводит к отсутствию стиля вообще.
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):
В том, что она помогла объединить полярные виды гармоний в одном чувстве. Стала символом того, что не существует проблем и таких разногласий, решение которых не подвластно любви.
ну это опять я цепляюсь за то, что не понимаю, зачем вообще здесь разногласия, линия ненависти к музыке.. за сцену в полицейском участке с арестованными музыкантами сам поубывав бы! ))
мало мне музыки, мало!...
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Очаровательный фильм. Думала, ну, побренчат, постучат, а тут такая красота!
Это же надо так сплести воедино партии абсолютно немузыкальных предметов. Даже по пузику лупили одного неприятного типа, и тоже ударно-музыкально вышло.
И как они нашли друг друга? Детектив, не терпящий музыку и жестко страдающий от шума, и авангардистка, умеющая извлекать мелодии даже из струй воды?
Понравилось, что фильм не пытается казаться глубже, чем он есть. И юмор такой мне нравится. Без кривляний и натужного веселья. Это даже, собссно, и не юмор, тут ирония естественным образом вытекает из жизни, идет от характеров, сквозит в мизансценах.
Главгерой запомнился удивительно выразительными глазами. А больше, увы, никто в памяти не зацепился. Еще героиня в финале в дурацком горошковом платье - и смешно, и грустно.
Идея превратить целый город в муз. инструмент и то ли "поиграть" на нем, то ли "поиметь" его таким образом - это...слов нет.
2 апреля 2015, 12:51
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А между этими четырьмя кусками - страшные провисания. Поскольку они решили сочинить сюжет, и мало того, сюжет детективно-романтический. Главный просчет. Полное бессилие сценариста. К чему это расследование, к чему терроризм (настоящий, с убийствами), к чему главный персонаж, ненавидящий музыку, и не меняющий своей позиции, к чему война с классикой? К чему, наконец, этот страшный финал?? Когда авангардный, по заявкам, фильм заканчивается голливудской попсой, лиричной любовной песенкой... При том, какой музыкой они, на самом деле, мыслят..
Я не знаю. Может, объяснит кто.
- и зачем мне этот герой с музыкальными комплексами в фильме, где центральным местом является (точнее, заявлена) чудесная авангардная перкуссионная музыка?.. Я начинаю ему сопереживать (благо еще актер хороший) и вхожу в серьезный когнитивный диссонанс.
Почему музыка должна воевать с музыкой - так и не понимаю. Кто ж им свободы не дает? Вышел на улицу, начал играть - твой слушатель тебя всегда найдет. И дальше уже - его выбор, что ему предпочесть.
- ну ладно, финал самоироничен, но тогда надо опеделиться, что же они сняли. Если простой фильм, то в нем провальные роли, сценарий, комедийность. Если фильм про и для шестерых оригинальных музыкантов, то в нем непозволительно мало их музыки и чрезмерно всего остального.
- как-то вот и не весело. Черный юмор бывает хорош, когда весь фильм на этом построен, и то у создателя должно быть тончайшее чувство вкуса, чтобы удержаться на грани. А здесь как-то редко, грубо, и совершенно неоправданно..
Вот я и пытаюсь понять, почему меня фильм так расстроил. Наверно, ждал многого. Для меня его символика выражена в последней их композиции: вроде, что-то грандиозное творят на проводах, а на ближайшей подстанции слышен только шелест. Да еще полгорода без света. ) Для чего, кому...
А в чем, кстати, символика ромпнтической линии?
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):Ради чистых идеалов революции. Действие ради действиято-то я всегда был против революций.. )
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):Играть на строительной технике или пациентах больниц... нет, я про более традиционные способы игры. пусть нестандартные, но, хотя бы, гуманные...
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):Человек и в жизни не обязан шутить в одном стиле. И с кино - тоже самое.всё-таки, кино - цельное произведение. и стиль - довольно важный для него критерий. режиссер может снимать разные картины в разных стилях, но смешение стилей в одной картине - крайне сложное предприятие. и удачных таких экспериментов ничтожно мало. чаще всего такая мешанина приводит к отсутствию стиля вообще.
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 11:26:39):В том, что она помогла объединить полярные виды гармоний в одном чувстве. Стала символом того, что не существует проблем и таких разногласий, решение которых не подвластно любви.ну это опять я цепляюсь за то, что не понимаю, зачем вообще здесь разногласия, линия ненависти к музыке.. за сцену в полицейском участке с арестованными музыкантами сам поубывав бы! ))
мало мне музыки, мало!...
Это же надо так сплести воедино партии абсолютно немузыкальных предметов. Даже по пузику лупили одного неприятного типа, и тоже ударно-музыкально вышло.
И как они нашли друг друга? Детектив, не терпящий музыку и жестко страдающий от шума, и авангардистка, умеющая извлекать мелодии даже из струй воды?
Понравилось, что фильм не пытается казаться глубже, чем он есть. И юмор такой мне нравится. Без кривляний и натужного веселья. Это даже, собссно, и не юмор, тут ирония естественным образом вытекает из жизни, идет от характеров, сквозит в мизансценах.
Главгерой запомнился удивительно выразительными глазами. А больше, увы, никто в памяти не зацепился. Еще героиня в финале в дурацком горошковом платье - и смешно, и грустно.
Идея превратить целый город в муз. инструмент и то ли "поиграть" на нем, то ли "поиметь" его таким образом - это...слов нет.
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