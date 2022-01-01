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Польско-русская война
Киноафиша Фильмы Польско-русская война Польско-русская война, 2009: актеры и роли
Wojna polsko ruska Польско-русская война 2009 / Польша
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Польско-русская война, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ксавери Жулавски
В ролях
Борис Шик Соня Бохосевич Sonia Bohosiewicz Эва Каспшик Ewa Kasprzyk Анна Прус Anna Prus Магдалена Чевиньска Рома Гонсеровска Мария Стшелецка Михал Чернецкий Michał Czernecki Дорота Масловска
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