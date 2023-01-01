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Встреча двух сердец Встреча двух сердец
Киноафиша Фильмы Встреча двух сердец Встреча двух сердец, 1973: актеры и роли
The Way We Were Встреча двух сердец 1973 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Встреча двух сердец, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Барбра Стрейзанд Барбра Стрейзанд Barbra Streisand Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Брэдфорд Диллман Bradford Dillman Лоис Чайлз Lois Chiles Патрик О’Нил Вивека Линдфорс Viveca Lindfors
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