Спартак
Награды и номинации фильма Спартак
Награды и номинации фильма Спартак 1960
Оскар 1961
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Film from any Source
Номинант
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
