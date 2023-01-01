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Спартак
Спартак, 1960: актеры и роли
Spartacus
Спартак
1960 / США
5.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Спартак, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик
Stanley Kubrick
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джин Симмонс
Gene Simmons
Чарлз Лотон
Питер Устинов
Peter Ustinov
Джон Гейвин
Нина Фош
Джон Айрленд
John Ireland
Герберт Лом
Herbert Lom
Джон Долл
John Doll
Чарлз МакГро
Вуди Строуд
Woody Strode
Тони Кертис
Tony Curtis
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
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