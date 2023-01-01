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Спартак Спартак
Киноафиша Фильмы Спартак Спартак, 1960: актеры и роли
Spartacus Спартак 1960 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Спартак, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик Стэнли Кубрик Stanley Kubrick
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Джин Симмонс Gene Simmons Чарлз Лотон Питер Устинов Питер Устинов Peter Ustinov Джон Гейвин Нина Фош Джон Айрленд John Ireland Герберт Лом Herbert Lom Джон Долл John Doll Чарлз МакГро Вуди Строуд Woody Strode Тони Кертис Тони Кертис Tony Curtis Лоуренс Оливье Лоуренс Оливье Laurence Olivier
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